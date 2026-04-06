Liga MX Chivas va ‘piano a piano’ en el torneo Clausura 2026: Gabriel Milito El estratega del Guadalajara es consciente de las ausencias que tendrá en Liguilla, por lo que quiere liderato e ir mejorando.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video ¡El plan de Gabriel Milito para la Liguilla de Chivas

Al técnico de Chivas, Gabriel Milito, no le gusta empatar ya que asegura que cada compromiso busca la victoria, tras la igualada a dos goles ante Pumas, en el cierre de la J13 del Clausura 2026.

El estratega del Guadalajara destaca que tuvieron que venir de atrás y en el tiempo complementario los ajustes fueron dando los resultados hasta conseguir el empate. Sobre la recta final del torneo, Milito asegura que trabajan ‘piano a piano’ (partido a partido) y aún no tienen confirmado que jugadores serán convocados a la Selección Mexicana.

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“Es importante terminar primero, no te da ningún título, pero sí la ventaja deportiva y el definir en casa, aunque queda el camino más duro al enfrentar a los mejores, en una instancia de eliminación directa, esperemos cerrar bien el campeonato y continuar, porque no terminará ahí, por eso es importante ir partido a partido”, explicó Gabriel Milito.

Clave el seguir mejorando en cada cotejo afirmó el técnico del Rebaño, al momento está contento con el rendimiento del equipo y en el caso de los jugadores que se vayan a la concentración, está tranquilo con el plantel que tienen, al tener buen recambio y no será excusa.

Plan Liguilla para Chivas