Mundial 2026 Julián Quiñones advierte con ser referente en Selección Mexicana de cara al Mundial 2026 El delantero del Al-Qadisiya aseguró que la nueva versión de Julián Quiñones será muy importante para el Tri.

Video Quiñones advierte con ser referente y "levantar a la Selección Mexicana"

De cara al amistoso México vs. Bélgica en Chicago, Julián Quiñones advirtió que habrá una versión mejorada de él en la Selección Mexicana en busca de convertirse en un referente de cara al Mundial 2026.

“Yo nací listo para todo tipo de retos, a veces no se dan las cosas, pero ahora más que nunca me siento con la confianza de levantar a la selección, de apoyar a mis compañeros dentro y fuera del terreno de juego, esta versión de Julián va a ser muy importante, tanto para mí como para todo el país”, sentenció en entrevista con Gibran Araige y Mauricio Ymay.

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Julián Quiñones aceptó que se encuentra en el mejor momento de su carrera. El mexicano suma 28 goles con Al-Qadisiya esta temporada, 24 en la Liga de Arabia Saudita para marchar segundo en la tabla de goleo, incluso por encima de Cristiano Ronaldo.

“Estoy en confianza tanto en club como con selección y eso es fundamental, en algunos momentos solo tenía confianza en club y no con selección, ahorita estoy en ambas partes conectado, con confianza, y me siento en un momento de mi carrera muy importante, creo que estoy arriba, en ese top”, declaró.

Quiñones respondió a quienes consideran que el nivel de la Liga saudí es menor al de la Liga MX: “Comparación no voy a hacerla, pero la gente se queda con una historia de Arabia de los tiempos de atrás, ahorita es diferente, creo que la gente que ha visto el futbol árabe está viendo que está creciendo y que está siendo competitiva tanto los jugadores que van a Arabia, creo que hay que ver más la liga árabe para entender y que la gente sepa que es una liga muy competitiva”.