Chivas iguala su mejor marca y la afición rojiblanca se ilusiona con este dato
Guadalajara llegó a 34 puntos por quinta ocasión en la historia de los torneos cortos.
Las Chivas de Gabriel Milito llegaron a 34 puntos en este Clausura 2024 tras golear a Puebla para igualar su mejor marca en la historia de los torneos cortos que hace ilusionar a la afición rojiblanca.
Y es que en las anteriores ocasiones que alcanzaron esos puntos, que fueron cuatro, se metieron a la gran final del futbol mexicano y en este torneo se podría repetir y cambiar la historia.
En el Clausura 2023 de la mano de Veljko Paunovic el Rebaño se metió a la final, aunque perdieron ante los Tigres.
Hans Westerhof y las Chivas también lo hicieron en Clausura del 2004 donde se metieron a la pelea por el título, pero también cayeron ante Pumas.
Bajo el mando de Ricardo Ferretti, las Chivas se metieron a las finales de Verano 1997 e Invierno 1998 donde alcanzaron dos finales y ganaron un titulo que fue en 1997.
Ahora con Gabriel Milito, Chivas podría romper es récord de 34 unidades y alcanzar los 40 puntos, algo que nunca ha logrado el equipo, y así soñar por el ansiado título que no ganan desde el 2017.
Chivas, que es líder del torneo, cerrará el Clausura 2026 ante Necaxa y Xolos de Tijuana, de visita y local respectivamente.