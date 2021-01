¡Son un equipo! Chivas no debe depender de Macías

Si bien Chivas no ha ganado en el torneo, tampoco perdió ninguno de los dos juegos que disputó por lo que llegará invicto al partido ante Atlético San Luis del próximo jueves.

Tengo fe en mis compañeros que tarde o temprano van a caer los goles, igual que la temporada pasada. Vamos muy bien, solo no hay que perder la cabeza ni desesperarnos, tenemos calidad para sumar de a tres en cada jornada”.

Finalmente, sobre las críticas que ha tenido al fallar en el último pase o no dar buenos centros, Uriel Antuna recalcó que trabaja en analizar sus errores y corregirlos con base en su esfuerzo.

“Siempre sido un chavo muy comprometido, que me gusta ver mis partidos y analizar mis errores. Sé que tengo bastantes, siempre los he tenido y siempre trato de minimizarlos para ser más productivo para el equipo y no solo para mi mismo”.