Chiquimarco sobre atajada de Memo Ochoa a Sergio Flores en Clásico Nacional: No hubo gol

"Una persona sensata, con lógica futbolera, no puede garantizar que es gol, punto, parece gol en una imagen, en otra no parece gol, tiene alto grado de dificultad porque es aérea, si fuese a ras de piso es más fácil de resolverlo, pero aéreo esa imagen dice una cosa, que es la que ve el asistente, el VAR, pero aquí nosotros en casa tenemos tecnología, observen, no nos quisimos quedar con duda alguna, según la perespectiva de la imagen puedes decir gol o no gol, el contacto de la mano de Memo Ochoa impidiendo el pase de la pelota dice que no es gol, es que no es gol.