Ilusión en Chivas: "¡Lista la dupla matadora!"

Cabe recordar que JJ Macías no ha tenido actividad desde hace un mes con Guadalajara, al no ver acción desde la Jornada 4 y hasta la Jornada 9. Solo jugó los primeros tres partidos del actual Clausura 2024 .

Algunos de los comentarios de los seguidores de Macías en el posteo fueron: "No me carga la foto por exceso de calidad", "No ilusionennnnn", "Yo decidí creer🔥 yo creo❤".