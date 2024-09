Andrés Guardado, jugador de los Esmeraldas de León, señaló que 'no entiende' ni comparte uno de los dichos más recurrentes en el futbol mexicano en la actualidad, que es la de que un elemento 'no está listo' para emigrar al balompié de Europa.

En entrevista con David Faitelson en Faitelson sin Censura, Guardado incluso mostró su enojo por un caso reciente que ejemplifica lo que se dice en el entorno de que un mexicano "no está listo" para Europa y puso el caso de César 'Chino' Huerta, jugador de Pumas quien tuvo 'coqueteos' para emigrar en el mercado de verano.

"A mí me tocó, o sea, yo estuve dos años en Atlas, me fui de 20 años, y claro, a lo mejor tampoco estaba listo, pero hay que irse, me enoja muchísimo cuando gente de futbol, exjugadores, entrenadores, dicen 'no, es que está muy chavo para irse', lo escuché hace poco de 'Chino' Huerta, pues que se vaya, esas cosas sí no me entran mucho en la cabeza, me cuesta mucho entender".

En el mismo tema, Guardado enfatizó que es partidario de que, si hay interés, el mexicano se vaya bajo cualquier circunstancia al viejo continente, incluso señaló que de Diego Lainez, quien fuera su compañero en el Real Betis de LaLiga en España, se pueden sacar cosas positivas.

"Está bien, no funcionó (Lainez), pero si hubiera funcionado, ganas un jugador más allá, y mientras más se vaya, y más se vayan, va a haber más oportunidad de que jugadores mexicanos se ganen un lugar allá, que triunfen allá, que crezcan allá, que maduren allá.

"Por supuesto, eso está claro, pero claro, ahí ya el jugador no es autosuficiente, ahí ya no depende... aquí en México, medios de comunicación, directivos, o hasta jugadores, criticamos y sigo escuchando a entrenadores y sigo escuchando a gente de prensa que dice 'no está listo para irse a Europa'. Borremos ese pensamiento de no está listo para irse a Europa, que no importa que no esté listo, si hay oportunidad, que se vaya, y que se vaya".

ANDRÉS GUARDADO REVELA QUE FIDEL AMBRIZ NO QUITARÁ EL DEDO DEL RENGLÓN PARA IR A EUROPA



El actual elemento de los Rayados de Monterrey y excompañero del 'Principito' en los Esmeraldas de León, Fidel Ambriz, no cesará en su intento de emigrar a Europa, según reveló el propio Guardado.

Incluso, compartió con David Faitelson un consejo que le dio al juvenil que actualmente también es integrante de la Selección Mexicana, además de explicar por qué decidió quedarse en la Liga MX.

"Fidel tenía claro y lo tiene claro, me consta, de que se quiere ir a Europa. Se encontró en una disyuntiva muy grande, en un momento de presión, donde cerraban el mercado aquí en México, pero tenía que esperar para, todavía tenía opciones de ir a Europa, pero él tenía el miedo de que a lo mejor no se fuera a hacer lo de Europa y se le iba a escapar lo de Monterrey... y como consejo, le dije a Fidel que sea en uno o dos años máximo, si se tarda más, en México ya va a estar muy difícil y en Europa también.

"En México es muy, muy difícil ponerse en los papeles del directivo o en los zapatos del directivo, porque claro, si viene cualquier equipo, en el caso de Ambriz que venía, creo que era el Anderlecht o no sé qué de Bélgica y me va a ofrecer 3, 4 millones, pero el Monterrey me da 9", concluyó.