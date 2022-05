Calendario Apertura 2022 Liga MX: Cuándo inicia el torneo y partidos destacados

• Clásico Capitalino: Pumas vs América, Jornada 8, sábado 13 de agosto, Estadio Olímpico Universitario

• Clásico Tapatío: Guadalajara vs Atlas, Jornada 8, sábado 13 de agosto, Estadio Akron

• Clásico Joven: América vs Cruz Azul, Jornada 10, sábado 20 de agosto, Estadio Azteca

• Clásico Regio: Monterrey vs Tigres, Jornada 10, sábado 20 de agosto, Estadio BBVA

• Clásico Nacional: América vs Guadalajara, Jornada 15, sábado 17 de septiembre, Estadio Azteca