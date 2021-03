“El Club América tiene una identidad muy clara porque cada temporada peleamos por un título, es el objetivo muy claro por el cual estamos compitiendo y no nos conformamos con calificar a Liguilla, es muy exigente, pero es algo que a un jugador le ayuda mucho porque en lo personal ayuda a crecer”, fue contundente en exclusiva para Línea de 4 de TUDN.

“Me gusta mucho su forma de jugar, sabe lo que tiene que hacer, tiene esa virtud y si me gustó mucho enfrentarme a él porque me gusta enfrentar a los jugadores buenos que me tome el tiempo para enfrentarlos”, sentenció.