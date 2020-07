Bartomeu, sobre el futuro de Messi: “Quiere retirarse aquí"

El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, comentó este martes que no le "preocupaba nada" el futuro de Lionel Messi, porque el argentino "siempre ha dicho que quiere retirarse aquí y estoy convencido de que así será".

Así lo comentó el dirigente en sendas entrevistas en RAC1 y 'Catalunya Ràdio', en las que repasó la actualidad en clave azulgrana a partir de la publicación de un informe de auditoría sobre el 'Barçagate', que se refiere al caso en el que una empresa contratada por el club habría llevado presuntamente a cabo en las redes sociales una campaña de desprestigio de individuos y entidades no afines a la junta directiva del Barça.

Estos son las principales cuestiones tratadas por Bartomeu en las dos entrevistas:

-- MESSI

"No me preocupa nada el futuro de Messi (acaba contrato en 2021). Leo siempre ha dicho que se quiere retirar aquí y estoy convencido de que así será. Es evidente de que tenemos la obligación de renovarlo. Es el mejor jugador de la historia y lo veo con voluntad de seguir".



-- LAUTARO MARTÍNEZ

"Eso ya lo veremos. Me hace ilusión tener a los mejores jugadores del mundo en el Barça. Alguna cosa tendremos que hacer para reforzarnos... siempre que haya intercambios. Es muy difícil poner dinero sobre la mesa. También tengo muchas ganas de ver a Trincao y a Pedri, por ejemplo".

-- NEYMAR

" (Su fichaje) es poco probable porque la situación económica de todos los grandes clubes es complicada y difícil. Todos estamos estudiando, mirando cómo reestructura el club los nuevos ingresos".

-- SETIEN

"No me arrepiento de haber destituido a Ernesto Valverde, hacía falta un cambio y Quique Setién ha traído aires nuevos y nuevas ideas. Quique Setién continuará. Estoy bastante contento con la evolución del equipo, pese a los empates. En los dos últimos partidos ya he visto una mejora. Si no ganamos la Liga, después aun nos queda la Champions.

Setién tiene contrato y nuestra confianza. De cara a la próxima temporada, no peligra nada. Pero nos tenemos que centrar en el presente y mirar de ganar la Liga y la Champions".

-- EL VAR

"Estoy muy a favor del VAR y el club también. Creo que el resultado siempre será más justo, pero me parece que la aplicación del VAR no es lo suficiente ecuánime y aun menos desde el retorno a LaLiga después del COVID. En las últimas jornadas ha perjudicado a unos equipos y ha beneficiado a otro. Me encanta el VAR y la tecnología para ayudar a los árbitros, pero se tiene que mejorar".

-- VUELTA DE OCTAVOS CHAMPIONS EN EL CAMP NOU

"Estamos trabajando con la UEFA para asegurar que la vuelta de los octavos de final de la Champions contra el Nápoli se juegue en el Camp Nou, pero dependerá en gran medida de la evolución de la pandemia".

-- ADELANTO ELECTORAL (elecciones serán verano de 2021)

"No me he planteado adelantarlas. Nuestro trabajo aun no ha acabado. Nos quedan cosas por hacer y un año para hacerlas (renovación Messi y aprobar nueva financiación para el Espai Barça). No me he planteado dimitir, al contrario es el momento de arremangarse y trabajar fuerte".

-- EL ESPANYOL

Ante la posibilidad de que una victoria del Barça envíe matemáticamente al Espanyol a Segunda División: "Cuantos más equipos catalanes haya en Primera División, mejor".

-- BARÇAGATE

"La decisión de contratar a I3 Ventures (para monitorizar redes sociales) fue mía. No sondeamos presupuestos con otras empresas porque esta venía muy bien recomendada. La auditoría concluye que el coste pagado se ajusta al precio de mercado.

Nadie ha puesto la mano en la caja, que quede claro. Ya lo sabía antes del resultado de la auditoría y por eso ya comenzamos a poner querellas desde el principio, entre ellos contra (el exvicepresidente) Emili Rousaud.

Desconozco si I3 Ventures tenía clientes que se dedicaban a realizar campañas contra el independentismo. Ellos hacían un trabajo para el Barça y lo hacían bien.