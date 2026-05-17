Liga MX Se olvidaron los valores; jugador Sub 19 de Santos, agrede a técnico de Xolos Tanto Gaytán como el mismo Michel, terminaron expulsados, es una escena que no debe de ver en esas categorías.

Por: José Moreno Síguenos en Google

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Escenas caóticas se vivieron durante la final de la categoría Sub 19 de la Liga MX, luego de que Axel Gaytán, jugador de Santos Laguna, agredió al entrenador de Xolos de Tijuana.

Ambos equipos se enfrentaron este domingo por la mañana en el Estadio Corona, en la Comarca Lagunera, donde Xolos se quedó con el título por un marcador global de 4-1.

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¿Cómo ocurrió la agresión de Axel Gaytán?

Sin embargo, el logro quedó manchado por lo que ocurrió en la segunda mitad del juego. Todo sucedió al minuto 31. Las acciones se desarrollaban cerca de la banda izquierda cuando dos jugadores peleaban por el balón.

El esférico salió y Gaytán lo tomó. Enseguida, se aprecia cómo camina hacia Luis Michel, entrenador de Xolos, para entregárselo en las manos, pero este no lo tomó y continuó dando indicaciones a sus pupilos.

Ante la negativa, Gaytán le aventó la pelota en el pecho, por lo que el árbitro de inmediato le mostró la tarjeta roja.

¿Qué pasó después de la expulsión?

La molestia fue tanta por parte del jugador que encaró a Michel y lo empujó, lo que desató una bronca entre futbolistas de ambos equipos.

Luego de algunos minutos de empujones, y sin que la situación pasara a mayores, el árbitro decidió también expulsar a Luis Michel.