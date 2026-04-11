Liga MX Tercera playera del América se puede personalizar con parche del regreso al Estadio Banorte Debido al regreso del equipo a casa, se lanzó un parche especial que portaron los jugadores y que los fanáticos pueden obtener en la tercera equipación del equipo.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video América vs. Cruz Azul: el parche en la playera de las Águilas que marca en regreso al Estadio Banorte

América regresó al Estadio Banorte (antes Estadio Azteca) para el Clásico Joven ante Cruz Azul y para conmemorarlo se lanzó un parche especial que destaca este importante momento. El distintivo adornó la playera de local de los jugadores azulcremas que disputan el importante partido y que destaca por su elegancia.

El parche especial tiene la forma del Estadio Banorte con la leyenda "volvemos a casa" y la fecha "abril 2026" todo en un elegante color plata. Esta es la primera vez que América regresa al inmueble que fue remodelado para el Mundial 2026 que se celebrará el próximo verano y en donde albergará el partido inaugural por tercera vez.

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AFICIONADOS PUEDEN PERSONALIZAR SU JERSEY CON EL PARCHE DEL ESTADIO BANORTE

Los aficionados podrán también personalizar su jersey del América con el parche especial del regreso al Estadio Banorte en la compra de la tercera equipación del equipo, la cual esta diseñada en fondo blanco con finas líneas grises y vivos en amarillo fosforescente. En el centro del pecho estará el distintivo de vuelta a casa.

El detalle es que este parche solo se podrá adquirir en la tienda que se encuentra en el Estadio Banorte y solo está disponible de forma limitada por lo que los fans que acudieron este sábado tomaron ventaja.

"En la compra del tercer jersey del Club América en nuestra tienda del Estadio Banorte, podrán personalizarlo con un parche exclusivo. ¡Son piezas limitadas!", informó en redes sociales la tienda del América.