Liga MX Atlético de San Luis vs. León: horario y dónde ver el partido de la Jornada 12 del Clausura 2026 Sigue este importante partido que confronta a equipos con objetivos claros dentro del torneo.

Video ¡Juegazos! Así puedes ver la Jornada 12 del Clausura 2026

Este sábado 21 de marzo el Estadio Libertad Financiera será el escenario del enfrentamiento entre Atlético de San Luis y León, correspondiente a la Jornada 12 de la Liga MX Clausura 2026.

Actualmente, Atlético de San Luis llega con 11 puntos acumulados como respuesta a las tres victorias, dos empates y seis derrotas en el semestre mexicano. En su último partido, los potosinos empataron, lo que refleja una racha de resultados que busca mejorar en este encuentro.

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Por su parte, León se encuentra en la parte baja de la tabla con 10 puntos y registro de tres triunfos, un empate y siete derrotas que propiciaron, antes del juego pendiente ante Chivas del miércoles pasado, la renuncia de Ignacio Ambriz como director técnico.

Ambos equipos comparten un número similar de victorias, pero la diferencia en puntos y la reciente derrota de León podrían ser factores a considerar en este duelo. Los aficionados tendrán la oportunidad de seguir de cerca este enfrentamiento y conocer más sobre cómo y dónde se televisa el partido.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO ATLÉTICO DE SAN LUIS VS. LEÓN DE LA JORNADA 12



Atlético de San Luis llega al partido con la necesidad de redimirse tras haber rescatado un punto frente a Pachuca, mientras que León fue goleado en Guadalajara por el Rebaño de cara a la llegada de Javier Gandolfi como director técnico, que se estrenará este fin de semana.

Cuándo es el Atlético de San Luis vs. León : el juego es este sábado 21 de marzo en el Estadio Libertad Financiera.

: el juego es este sábado 21 de marzo en el Estadio Libertad Financiera. A qué hora es el Atlético de San Luis vs. León : el partido inicia en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 9:00PM tiempo del Este, 8:00PM tiempo del Centro y 6:00PM tiempo del Pacífico.

: el partido inicia en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 9:00PM tiempo del Este, 8:00PM tiempo del Centro y 6:00PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el Atlético de San Luis vs. León: sigue la transmisión de este partido en México y en Estados Unidos por ViX.