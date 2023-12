De cara al Atlético de San Luis vs. América , el extremo mexicano Jurgen Damm aclaró que debido a los valores de respeto que le han inculcado en su familia, no pretende celebrar si hace un gol en la serie de Semifinales del Apertura 2023 de la Liga MX ante las Águilas.

“Del tema de festejo, por respeto no lo haría, ninguno de los clubes en los que he jugado, me inculcaron esos valores de respeto a los que me han dado trabajo, no lo haría.