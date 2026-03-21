Liga MX Atlas vs. Querétaro: horario y dónde ver el partido de la Jornada 12 del Clausura 2026 Sigue este importante partido en las aspiraciones de ambos clubes hacia lograr la clasificación a la Fase Final del torneo

Video ¡Juegazos! Así puedes ver la Jornada 12 del Clausura 2026

Este sábado 21 de marzo el Estadio Jalisco será el escenario del enfrentamiento entre Atlas y Querétaro correspondiente a la Jornada 12 de la Liga MX Clausura 2026.

Actualmente, Atlas ocupa la octava posición en la tabla con 17 puntos y cosecha de cinco victorias, dos empates y cuatro derrotas en lo que va del torneo. En su último partido, los Zorros empataron, lo que refleja una racha de resultados que busca mejorar en este encuentro.

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Por otro lado, Querétaro se encuentra en una situación complicada, en la posición 17 con solo 7 puntos y una única victoria en lo que va del Clausura 2026. Los Gallos también llegan tras un empate en su más reciente partido, lo que añade presión a su búsqueda de puntos vitales para salir de la zona baja de la clasificación.

Con una diferencia notable de 10 puntos entre ambos equipos, el partido promete ser crucial para las aspiraciones de Querétaro, que aún no ha logrado una victoria en varias jornadas.

Los aficionados podrán seguir de cerca este enfrentamiento que podría definir el rumbo de ambos equipos en la Liga MX. Para conocer cómo y dónde se televisa el partido, sigue leyendo.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO ATLAS VS. QUERÉTARO DE LA JORNADA 12



Atlas llega al partido con la necesidad de redimirse tras haber rescatado un punto en su último encuentro contra Toluca, lo que genera cierta presión en el equipo local para mejorar su rendimiento. Por su parte, Querétaro también se presenta con dudas, luego de haber igualado ante Tigres, lo que les obliga a buscar una victoria que les devuelva la confianza en su juego.

Cuándo es el Atlas vs. Querétaro: el juego es este sábado 21 de marzo en el Estadilo Jalisco.

el juego es este sábado 21 de marzo en el Estadilo Jalisco. A qué hora es el Atlas vs. Querétaro : el partido inicia en México a las 5:00PM; en Estados Unidos es a las 7:00PM tiempo del Este, 6:00PM tiempo del Centro y 4:00PM tiempo del Pacífico.

: el partido inicia en México a las 5:00PM; en Estados Unidos es a las 7:00PM tiempo del Este, 6:00PM tiempo del Centro y 4:00PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el Atlas vs. Querétaro: sigue la transmisión de este partido en México y Estados Unidos por la señal de ViX.