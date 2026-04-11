Liga MX Atlas vs. Monterrey: horario y dónde ver el partido de la Jornada 14 del Clausura 2026 Sigue este importante partido que confronta a equipos con objetivos claros dentro del torneo.

Video Así podrás ver la Jornada 14 de la Liga MX Clausura 2026

Este sábado 11 de abril el Estadio Jalisco será el escenario del enfrentamiento entre Atlas y Monterrey, correspondiente a la Jornada 14 de la Liga MX del Clausura 2026.

Atlas llega al encuentro con 18 puntos, en lo que va del torneo sólo tiene una derrota como local y fue en el Clásico Tapatío contra Chivas como parte de la Jornada 10.

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Sin embargo, los Zorros llegan a este partido tras una derrota en su último encuentro, lo que podría influir en su desempeño.

Por su parte, Monterrey está fuera de zona de Liguilla y a la Perla Tapatía llega con 14 puntos. La diferencia de puntos entre ambos equipos resalta la importancia de este encuentro para ambos conjuntos en su búsqueda por mejorar su clasificación.

Con ambos equipos buscando revertir sus recientes resultados negativos, el partido promete ser crucial para sus aspiraciones en la Liga MX.

Los aficionados podrán seguir de cerca este enfrentamiento y descubrir cómo y dónde se televisa el partido para no perderse ningún detalle de la acción en el campo.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO ATLAS VS. MONTERREY DE LA JORNADA 14



Atlas llega al partido con la moral baja tras caer ante León, lo que genera dudas en su rendimiento y presión para revertir la situación en casa. Por su parte, Monterrey también sufrió una derrota frente a Atlético de San Luis, lo que los deja con ganas de redimirse y demostrar su verdadero potencial en este encuentro.

Cuándo es el Atlas vs. Monterrey: el juego es este sábado 11 de abril en el Estadio Jalisco.

el juego es este sábado 11 de abril en el Estadio Jalisco. A qué hora es el Atlas vs. Monterrey : el partido inicia en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 9:00PM tiempo del Este, 8:00PM tiempo del Centro y 6:00PM tiempo del Pacífico.

: el partido inicia en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 9:00PM tiempo del Este, 8:00PM tiempo del Centro y 6:00PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el Atlas vs. Monterrey: sigue la transmisión de este partido en México por la señal de Canal 5 y TUDN; en Estados Unidos velo por Univision, TUDN, tudn.com y la app de TUDN.