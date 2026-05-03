    Liga MX

    Jesús Orozco Chiquete se hace de palabras con aficionado en el Atlas vs. Cruz Azul

    El defensa de La Máquina se puso de tú a tú con un seguidor en los palcos del Estadio Jalisco.

    Por:Antonio Quiroga
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    Video Jesús Orozco Chiquete pelea con aficionado en el Atlas vs. Cruz Azul

    Jesús Orozco Chiquete fue protagonista durante el triunfo de Cruz Azul ante Atlas en la Ida de Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX, aunque no de la forma como se esperaba.

    El defensa sigue de baja por daño de ligamentos en el tobillo derecho, pero se espera que pueda volver a tener minutos muy pronto con el cuadro celeste.

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    La pelea de Chiquete en el Estadio Jalisco


    Sin tener un contexto de todo lo que acontecido, un video en redes sociales se ha hecho viral donde aparece Chiquete en una pelea con un aficionado en los palcos del Estadio Jalisco.

    El jugador estaba con la comitiva de Cruz Azul, donde también se ve al tercer portero Emmanuel Ochoa, cuando se muestra que se hace de palabras con un seguidor, al parecer del Atlas.

    Esto quizá pude haber sido tras el empate de Aldo Rocha de penal, y claramente se ve en la pelea como Chiquete le dice: "me pelas verga en esta y en otra vida".

    El aficionado le responde con risa audible: "En las que sean, tranquilícense, es futbol, pinche par de mensos, es futbol, cállese el hocico".

    Video Cruz Azul protestará por trabajo arbitral tras triunfo sobre Atlas
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