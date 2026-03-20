Liga MX Así fue la reacción en Pumas tras la multa a Efraín Juárez por su festejo En Insiders se habló a fondo sobre la situación del técnico de la UNAM tras el empate contra Cruz Azul.

Video Efraín Juárez sin problemas con directiva de Pumas tras polémico festejo

Es un gasto más para la escuadra de la UNAM por una actitud que si bien no fue dirigida como un insulto para nadie, su temperamento y la forma no gustaron en la Comisión Disciplinaria luego de ver el video que TUDN grabó de cerca donde se escucharon las palabras del estratega.

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“Efraín Juárez sabía que lo podían grabar, pero estaba tan eufórico en el buen sentido. Empate con 10 hombres, fue un buen partido de los dos lados, interesante y cómo lo saca. Estaba muy eufórico y sabía que lo estaban viendo.

“No creo que haya hecho repetitivo ese gesto sabiendo que estaba un celular a tres metros grabando”, comentó Rodrigo Celorio para el programa de Insiders tras conocerse la sanción a Efrain Juárez de cara a otro partido de alta tensión como lo es frente al América.

“No le dijeron nada en la directiva, evidentemente que no sea todas las semanas. Entienden que fue un tema futbolero, saben cómo es Efra. Hoy es raro que diga groserías en conferencia, que se enganche con alguien.