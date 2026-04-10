Liga MX Arlindo Dos Santos invitado especial del América, en el Clásico Joven El autor del primer gol en el estadio Azteca recibirá homenaje en la reapertura del Banorte, para un partido de Liga.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Arlindo Dos Santos invitado especial del América, en el Clásico Joven

El futbolista del América, Arlindo Dos Santos, autor del primer gol en el estadio Azteca el 29 de mayo de 1966, recibirá homenaje en el partido entre las Águilas y Cruz Azul, de la Jornada 14 del Clausura 2026.

Así lo dio a conocer el club a través de sus redes sociales con el mensaje: “Nuestra casa ha sido testigo de innumerables momentos históricos y el primer grito de gol por Arlindo Dos Santos será recordado por siempre”.

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A 60 años del primer gol en el estadio Azteca, el club América quiere honrar a Arlindo Dos Santos con su regreso al estadio Banorte, tras las obras de remodelación para la Copa del Mundo del 2026.

El homenaje se llevará a cabo previo al arranque del partido, en una ceremonia que busca destacar la huella histórica que dejó el exfutbolista en la institución azulcrema, que hizo el primer gol en la historia del estadio Azteca.

Arlindo Dos Santos estuvo presente en la reapertura del estadio Banorte para el compromiso entre México ante Portugal, pero no recibió homenaje alguno, por parte de los federativos.