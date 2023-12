Antonio Mohamed fue cuestionado sobre la Final del Apertura 2023 de la Liga MX de América vs. Tigres y se animó a dar un pronóstico del posible ganador.

"La pregunta difícil, ¿América o Tigres en la final?", fue lo que le cuestionó un reportero, a lo que el 'Turco' Mohamed respondió: "Que empaten", para proseguir con una carcajada.

El técnico estuvo en el aropuerto para regresar a Argentina y fue abordado por la prensa tras la renuncia que Mohamed tuvo en Pumas en horas pasadas de dirigir a otro club de la Liga MX en el futuro.

"Un par de meses seguro, de eso no tengan duda. Se ha especulado mucho con diferentes cosas que me voy otro equipo. Como digo, yo siempre tengo acá escrito, el tiempo acomoda todo, entonces las especulaciones después, a veces hay que ser un poco más respetuoso con las decisiones de las personas y no hacer cualquier tipo de comentarios, el tiempo de acomoda todo.

"En este caso ya tengo 53 años y trato de cuidar lo que es mi salud mental, me parece que soy más importante yo, en este caso soy un poco egoísta. Mira, después cuando me sienta con ganas y sale alguna propuesta de trabajo que me interese, la evaluaré y si no, seguiré descansando hasta que aparezca algo importante o hasta que tenga ganas.

Antonio Mohamed aseveró que que de momento "no tengo ganas de trabajar", por lo que solamente vovlería de su tiempo sabático si una oferta le convence y sobre todo tiene ese deseo de volver a estar en un banquillo.

"En México no voy a trabajar hasta el otro año si aparece algo. Podría ser (extranjero), podría ser en mayo, abril o marzo. A ver, no tengo ganas de trabajar entonces, pero más adelante seguramente me van a dar ganas porque me ha pasado varias veces, pero tengo el compromiso con el club, que en México no voy a trabajar hasta hasta el otro año futbolístico".

Video Las despedidas de Antonio Mohamed en diferentes clubes El ahora extécnico de Pumas ha dejado instituciones aun consiguiendo algún título. 3:09 mins 3:09 mins