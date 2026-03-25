Liga MX Anthony Martial entrena por separado con Monterrey debido a una indisciplina El delantero francés entrena por separado en Rayados y la decisión se debió a esta indisciplina que cometió en el pasado partido ante Chivas.

Por: Emmanuel R. Marroquín Síguenos en Google

Video Este fue el motivo por el que Anthony Martial fue separado de Rayados

Rayados de Monterrey regresó a las actividades en El Barrial para preparar el siguiente partido de la Liga MX Clausura 2026 donde recibirá en el Estadio BBVA al Atlético de San Luis como parte de la Jornada 13 del torneo y tras la Fecha FIFA de marzo.

De acuerdo con información de Diego Armando Medina para TUDN, el delantero francés Anthony Martial entrena por separado en el regreso de actividades en El Barrial, luego del partido frente a Chivas en la Fecha 11 del Clausura 2026.

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Rayados de Monterrey, que destituyó a Domenec Torrent como su entrenador y ahora son dirigidos por Nicolás Sánchez, marchan en la novena posición de la clasificación del futbol mexicano con 14 puntos y una seguidilla de tres encuentros sin ganar.

El francés Anthony Martial fue relegado del trabajo grupal por decisión de Nicolas Sánchez y su cuerpo técnico debido a una indisciplina en el juego ante Chivas de Guadalajara, en el que perdieron 2-3 en el Gigante de Acero.

Joaquín Moxica ingresó al partido al minuto 74 en lugar de Roberto de la Rosa, de acuerdo al registro de la Liga MX, cuando el partido estaba 0-3 a favor de Chivas; Uros Durdevic y Ricardo Chávez marcaron los goles con los que Rayados se acercó en la pizarra 2-3, pero sin lograr siquiera rescatar el empate.