Andrés Lillini tras empate de Pumas ante Tijuana: "Nos deja un mal sabor"

"Éramos locales, teníamos que ganar, el sabor no es bueno, se nos escapó el triunfo, el primer tiempo nos costó agarrar el ritmo de juego, agarramos pelotas largas de los rivales, nos cuesta un penal en contra, el equipo tiene esto de ir por más, Tijuana se replegó, peligrosos estos partidos, en la búsqueda del gol cuando quedas mal parado y te pones 2-0 ya no hay vuelta atrás, el equipo se hizo más fuerte, nos costó llevarla al área, Juan con un dudoso penal o si no era penal era foul por juego peligroso, el funcionamiento lo tenemos que ir buscando, no podemos dar ventaja, el torneo es rápido y corto", dijo Lillini en conferencia de prensa.