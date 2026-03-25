Liga MX Andrés Guardado visita a los Pumas y recibe clase particular de futbol El exfutbolista mexicano acude a Cantera donde Efraín Juárez le explica la táctica que emplea para dirigir a los Universitarios.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video ¡El Principito acude a Cantera y Efraín Juárez le da clases de futbol

El entrenamiento de los Pumas no fue un día normal con la visita del exfutbolista Andrés Guardado, quien se acercó a Efraín Juárez para recibir una clase personalizada de futbol. En un video que se subió a la red social Instagram de los Universitarios se ve cómo el Principito está atento a los planteamientos del técnico mexicano.

En un principio se aprecia el partido Pumas ante América y Juárez le explica a Guardado cómo le gusta que juegue su equipo, a lo que el exjugador le responde que: “En la tele todo se ve muy fácil” y ambos sonríen.

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En otra parte del video, l a explicación pasa al terreno de juego, durante el entrenamiento de Pumas se ve lo que pide Efraín Juárez a sus futbolistas. En un momento, aparece Keylor Navas, Guardado lo saluda y le dice que con Zidane (en el Real Madrid) al finalizar los entrenamientos no corrían.

Al término de la sesión , Andrés bromea de nuevo con Efraín al decirle que a Keylor no le grita, por lo que todos sueltan la carcajada.