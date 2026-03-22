    Liga MX

    El tierno festejo de Efraín Juárez y su hijo tras triunfo de Pumas sobre América

    El estratega cambió sus polémicas celebraciones tras ganar el Clásico Capitalino.

    Por:
    Raúl Martínez
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    Video ¡El momento! El festejo de Efraín Juárez con su hijo tras el gol vs. América

    Efraín Juárez cambió sus polémicos festejos para celebrar de una tierna forma con su hijo que se encontraba cerca del banquillo de los Pumas.

    El momento se dio cuando Robert Morales anotó el gol del triunfo desde el punto penal que provocó la algarabía del estratega universitario quien de inmediato se abrazó con su hijo que corrió a sus brazos.

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    Durante un largo tiempo Efraín Juárez y su hijo se mantuvieron abrazados lo que provocó las lágrimas del pequeño por la emoción y finalizaron con un tierno beso.

    De igual forma, al finalizar el encuentro en Ciudad Universitaria el estratega de los Pumas y su hijo volvieron a abrazarse para celebrar el triunfo sobre el América que pone a Pumas entre los mejores del Clausura 2026.

    Cabe destacar que la jornada pasada Efraín Juárez celebró de forma explosiva el empate que rescataron ante Pumas que provocó que fuera sancionado por parte de la Liga MX.

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