Eso sí, de momento, el vínculo que tiene con los Esmeraldas de León es hasta el Mundial de Clubes en 2025 y si bien lo tiene como objetivo, no descarta del todo el retirarse antes, sobre todo por el tema de lesiones, que lo han aquejado desde que llegó a la escuadra guanajuatense.

"Voy día a día la verdad, tengo contrato hasta el Mundial de Clubes, es un objetivo, pero tampoco me obsesiono, más que cuando recién llegué, hablando con Jesús, el contrato está para ello, me motivaba, pero llegué, lesión, y hay que escuchar tu cuerpo, ser honesto y por eso digo, voy paso a paso, si termino esta temporada, pensaré en seguir, si no, saber reconocer y dar un paso al costado.