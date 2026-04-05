Liga MX André Jardine rescata lo positivo del empate de América ante Santos El técnico de las Águilas advierte que actualmente el Clausura 2026 de la Liga MX se encuentra sumamente parejo.

Video Jardine se va frustrado, por el resultado ante Santos Laguna

André Jardine y el América terminaron frustrados y molestos, al no conseguir llevarse la victoria ante un Santos que sufrió una expulsión y los empató en la recta final del partido disputado en el Estadio Corona.

" Sin duda un sabor de frustración por el esfuerzo que hicimos para estar al frente y la sensación de que no podríamos dejar escapar la victoria de la forma que fue, con un hombre más y vuelve a pasar de sufrir un gol al final, no sustentar la victoria. Un vestidor molesto".

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A pesar del empate 1-1 ante los laguneros en el encuentro de la Jornada 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, es estratega azulcrema rescató lo positivo del resultado, seguir en la carrera por la Liguilla.

"Tal vez la única cosa rescatable de todo es mirar la tabla y ver que subimos dos, que los otros equipos también están sufriendo, ves Toluca perdiendo, Cruz Azul perdiendo, es el torneo muy parejo en este momento, muy equilibrado".

Lejos de que actualmente el América se encuentra en el sexto lugar de la competencia, André Jardine advirtió que el formato de la Liga MX te permite jugar de cierta forma con el puesto en que se marcha durante el torneo regular.

"Momento de atravesar, de clasificar y de entender una vez más de lo que se trata el torneo mexicano, que la primera parte es tratar de clasificarse entre los ocho y ahí sí como si fuera un nuevo torneo, con otro formato donde realmente se decide al campeón mexicano".

Ante esta situación, el estratega consideró que las Águilas sumaron un punto que ayuda a pesar del empate ante Santos.