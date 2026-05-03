Liga MX André Jardine lanza advertencia a Pumas "Vamos ir a CU con huevos" El estratega del América destacó la actitud que tuvo su equipo para reponerse del 1-3 y rescatar el empate.

Video André Jardine explota en la banca tras la lesión de Cristian Borja

André Jardine destacó la actitud que tuvo el América para recuperarse del 1-3 en contra ante Pumas y aseguró que en CU jugarán con “huevos” para quedarse con el boleto a las Semifinales.

De igual forma, el estratega brasileño consideró que Pumas no fue mejor que su equipo como aseguró Efraín Juárez.

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“Felices en el sentido de que después estar 3-1 atrás, el tercer gol fue un duro golpe que creo que pocos equipos consiguen recuperarse y demostramos de fuerza, de no rendirse y de creer en nosotros”

“Busca cualquier estadística y vamos a ver si Pumas nos supera, si hay una en la que nos supera podría darle la razón a Efraín Juárez”,

“Es una cancha (Olímpico Universitario) que conocemos bien… somos América y al final te aseguró que no importa en la cancha que juguemos vamos a representar ese escudo con toda la energía, personalidad, con huevos, pero va a ser un América a la altura de esta institución y vamos confiados en buscar el pase en donde sea”, aseguró André Jardine.

Asimismo, André Jardine no quiso entrar en polémica luego de que Efraín Juárez no le diera la mano al finalizar el partido en el estadio Banorte.