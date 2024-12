“Una noche de éstas que no vamos a olvidar nunca, creo que mentalizamos esta noche que vivimos hoy tal vez no con tanto drama, pero sabíamos que éramos capaces de colocar la versión del América bicampeón , que tiene otros títulos, que muchas veces la gente se olvida,

ANDRÉ JARDINE TAMBIÉN LANZÓ MENSAJE A SUS CRÍTICOS

El estratega del América no se olvidó de las críticas que tuvo a lo largo del Apertura 2024, sabe que no tuvieron un buen inicio tanto por el corto tiempo de preparación tras el bicampeonato como por el número de jugadores lesionados que tuvieron que ir lidiando.

“El formato del torneo permite esta forma, a vece son empiezas bien y no empezar bien fue por los problemas que ya hablamos, pero me siento muy feliz y al mismo tiempo no poder disfrutar tanto de una linda victoria porque ya mañana tenemos que estar pensando en Monterrey, en la Final, no se permite disfrutar tanto”, indicó André Jardine posterior a la conferencia de prensa.