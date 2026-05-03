Liga MX 'Shocker' Vázquez tiene increíble falla y no logra el gol de América ante Pumas El defensa azulcrema pudo haber empatado para su equipo en el Clásico Capitalino justo antes del descanso, pero tuvo una gran falla cuando parecía un gol seguro.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video ¡Imperdonable falla del Shocker Vázquez que deja ir un gol cantado a los Pumas!

El Clásico Capitalino en el Estadio Banorte ha cumplido con las expectativas y hacia el final de la primera parte el América, que está 1-2 abajo, pudo empatar el marcador de no ser por una increíble falla de Miguel Vázquez.

Fue en el tiempo de compensación cuando al defensa se le presentó la oportunidad de anotar, pero parece que hizo una gran acción defensiva... en el lado incorrecto.

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'SHOCKER' VÁZQUEZ FALLA FRENTE A LA PORTERÍA DE PUMAS

En una jugada de peligro en el segundo cabezazo del lado derecho dentro del área de los Pumas, la pelota llegó a segundo palo en donde el 'Shocker' Vázquez solo necesitaba empujar la pelota para que traspasara la línea; sin embargo, en una acción increíble la sacó y la voló.

El propio jugador quedó sorprendido por la acción y no podía creer lo que había errado en la última jugada clara para que el partido se fuera igualado.

Al medio tiempo Pumas lo gana con goles de Juninho y Uriel Antuna, mientras que por América anotó Violante para acercar a su equipo.