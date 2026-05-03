Liga MX Brian Rodríguez podría ser baja para el partido América vs. Pumas de Cuartos de Final Este domingo 3 de mayo, América recibe a los Pumas en el Estadio Banorte.

Video ¡De último minuto! Posible baja de América para la Ida de Cuartos ante Pumas

A pocas horas de que dé comienzo el partidazo de Cuartos de Final entre América y Pumas en el Estadio Banorte, las dudas han comenzado a surgir desde el nido de Coapa por una posible baja de suma importancia.

De acuerdo con Gibrán Araige, reportero de TUDN, el cuerpo técnico encabezado por André Jardine ha puesto en duda la participación de Brian Rodríguez para el partido de esta tarde correspondiente a la Ida de Cuartos de Final.

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El atacante uruguayo presentó molestias y será evaluado horas antes del Clásico Capitalino para determinar si irá a la banca o si se pierde el arranque de la Liguilla.

Pese a lo preocupante de la noticia, en el América confían en que Brian Rodríguez pueda estar disponible para el juego en que las Águilas lucen como las menos favoritas para llevarse la serie.

Brian Rodríguez es uno de los mejores elementos de la plantilla actual del América, ya que su presencia en partidos importantes marca una gran diferencia y ha sumado la gran mayoría de las anotaciones recientes del club azulcrema.

HORARIO Y DÓNDE VER AMÉRICA VS. PUMAS DE LIGUILLA

En el banquillo, el duelo de André Jardine vs. Efraín Juárez puede ser tenso, pero el brasileño parte un poco adelante por la experiencia en Liguillas.

Entre ambos no hay como tal ventaja por tema de convocados a la Selección Mexicana, los dos cedieron un jugar a la lista de Javier Aguirre con Israel Reyes y Guillermo Martínez.