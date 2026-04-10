    América

    La posible alineación de Jardine para el América vs. Cruz Azul de la Liga MX

    El cuadro azulcrema apunta a mostrar una cara distinta a lo visto a media semana y al cuadro titular podrían regresar algunos jugadores.

    Por:
    Emmanuel Mondragón
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    Video América vs Cruz Azul: Posibles alineaciones de las Águilas para el Clásico Joven

    El América recibe a Cruz Azul en el Clásico Joven de la Liga MX, un partido por demás especial debido al regreso de las Águilas en el Estadio Banorte y para este juego, todo apunta a que se verá un cuadro distinto respecto a lo visto a media semana.

    Tras el empate en Estados Unidos, André Jardine aseguró que en su casa América mostrará un rostro diferente por lo que se espera un mejor juego ofensivo. En este sentido un jugador que está confirmado que volverá será Brian Rodríguez, quien no vio minutos en el juego ante Nashville.

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    Las Águilas cuentan con un plantel limitado debido a sus lesionados, pero cuentan con un equipo interesante. Además, la buena noticia es que Erick Sánchez estará disponible, pese al susto de la jornada pasada, pues tuvo minutos en el juego de Concacaf.

    POSIBLE ALINEACIÓN DE AMÉRICA:

    • Cota
    • Alvarez
    • Reyes
    • Juárez
    • Vázquez
    • Dourado
    • Sánchez
    • Veiga
    • Zendejas
    • Rodríguez
    • Zúñiga

    El Clásico Joven en el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca) entre América y Cruz Azul será este sábado 11 de abril de 2026 en punto de las 21:05 horas tiempo del centro de México, un partido que se podrá vivir por TUDN.

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