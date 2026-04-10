La posible alineación de Larcamón para el América vs. Cruz Azul de la Liga MX
El técnico de los celestes podría hacer pocas variantes, pero habría una duda importante para este juego.
El Cruz Azul ahora visita al América en el Clásico Joven de la Liga MX, un partido de gran trascendencia para ambos, en busca de sacudirse la amarga derrota que sufrieron a media semana ante Los Angeles FC en la Concacaf Champions Cup.
Respecto a ese juego, el técnico Nicolás Larcamón podría tener pocas variantes, pero entre las más importantes está la decisión que tomará en la portería. Kevin Mier tiene pocos partidos tras su lesión y sus últimas actuaciones han dejado algunas dudas. Esto podría abrirle las puertas a Gudiño quien había estado haciendo un buen trabajo.
Por otra parte, La Máquina recupera a Agustín Palavecino, quien había estado fuera del último juego de Liga MX debido a una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.
POSIBLE ALINEACIÓN DE CRUZ AZUL:
- Gudiño
- Rodarte
- Ditta
- García
- Campos
- Lira
- Rodríguez
- Márquez
- Palavecino
- Paradela
- Fernández
El Clásico Joven será especial, pues significa el regreso de la Liga MX al Estadio Banorte (antes Estadio Azteca). Será este sábado 11 de abril de 2026 cuando ambos equipos se enfrenten en punto de las 21:05 horas tiempo del centro de México, un partido que se podrá vivir por TUDN.