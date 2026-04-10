Cruz Azul La posible alineación de Larcamón para el América vs. Cruz Azul de la Liga MX El técnico de los celestes podría hacer pocas variantes, pero habría una duda importante para este juego.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video América vs Cruz Azul: Posibles alineaciones de La Máquina para el Clásico Joven

El Cruz Azul ahora visita al América en el Clásico Joven de la Liga MX, un partido de gran trascendencia para ambos, en busca de sacudirse la amarga derrota que sufrieron a media semana ante Los Angeles FC en la Concacaf Champions Cup.

Respecto a ese juego, el técnico Nicolás Larcamón podría tener pocas variantes, pero entre las más importantes está la decisión que tomará en la portería. Kevin Mier tiene pocos partidos tras su lesión y sus últimas actuaciones han dejado algunas dudas. Esto podría abrirle las puertas a Gudiño quien había estado haciendo un buen trabajo.

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Por otra parte, La Máquina recupera a Agustín Palavecino, quien había estado fuera del último juego de Liga MX debido a una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

POSIBLE ALINEACIÓN DE CRUZ AZUL:

Gudiño

Rodarte

Ditta

García

Campos

Lira

Rodríguez

Márquez

Palavecino

Paradela

Fernández