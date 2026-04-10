América Estadio Banorte tendrá entradas accesibles para el América vs. Nashville Los aficionados podrán adquirir entradas a precios accesibles, además de que se dio a conocer una promoción para el partido ante el equipo estadounidense.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video América anuncia precios de los boletos para juego vs. Nashville en el Banorte

El América recibirá al Nashville en el partido de vuelta de la Concacaf Champions Cup en el Estadio Banorte y para ese juego ya se han dado a conocer los precios de los boletos, así como las fechas de preventa y venta en general para los aficionados.

A través de sus redes sociales, el conjunto azulcrema reveló los montos que costarán las entradas y que destacan por ser accesibles. Además, se anunció una promoción especial para aquellos seguidores que compren accesos para zonas específicas del recién remodelado Estadio Banorte que días antes tendrá el Clásico Joven.

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¿CUÁNTO CUESTAN LOS BOLETOS PARA EL AMÉRICA VS NASHVILLE?

Los costos de los boletos para el juego de vuelta de la Concacaf Champions Cup inician en 200 pesos y van ascendiendo hacia los 250, 300, 400, 500 y hasta llegar a los mil 200 pesos. En cuanto a la promoción anunciada, será que habrá entradas al 4x3 en todas las zonas excepto 300 lateral, 200 platea y palcos club.

Precios del América vs. Nashville:

300 preferente: 200 pesos

300 cabecera: 250 pesos

100 norte y 100 sur: 300 pesos

300 lateral: 350 pesos

100 plus norte y 200 platea: 400 pesos

100 plus sur: 500 pesos

Palcos club: 1200 pesos

La preventa azulcrema comenzará este viernes 10 de abril, en tanto que la venta general será a partir de este sábado 11 de abril. La venta fue anunciada para adquirir en línea a través de la plataforma Fanki y de momento no se ha especificado si habrá venta en taquilla.