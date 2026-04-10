Liga MX América vs. Cruz Azul sin estacionamiento: lo que deben saber los aficionados El Estadio Banorte confirmó en un comunicado que no habrá zona de estacionamiento para el Clásico Joven e informó de un servicio para llegar al inmueble.

Video Estadio Banorte no tendrá estacionamiento para México vs. Portugal

América y Cruz Azul protagonizan una nueva edición del Clásico Joven como parte de la actividad de la Jornada 14 de la Liga MX Clausura 2026 en el que La Máquina intentará seguir la estela del líder Chivas y las Águilas conservar posiciones dentro de la Liguilla cuando el torneo entra en la recta final.

Es de cara a este encuentro de alta tensión deportiva que el Estadio Banorte confirmó lo ya sabido, no habrá estacionamiento para los aficionados que asistan al partido sin que antes los hayan comprado por la plataforma Fanki.

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“ De cara al partido del 11 de abril entre América y Cruz Azul informamos a todos los aficionados que NO habrá servicio de estacionamiento disponible en el Estadio Banorte, adicionales a los lugares que fueron previamente adquiridos a través de la plataforma Fanki.

“Se implementará, por disposición oficial, un operativo de cierres viales en las inmediaciones del Estadio, por lo que recomendamos tomar precauciones y planear su llegada con anticipación, considerando el uso del transporte público u otras alternativas de movilidad.

“ El Estadio Banorte ofrecerá su servicio Park & Ride, cuyos detalles serán comunicados a través de nuestras cuentas oficiales una vez que sean validados por l autoridad”, informó el Estadio Banorte en sus plataformas de redes sociales hacia el América vs. Cruz Azul.