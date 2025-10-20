América se suma al apoyo a los damnificados en Veracruz por lluvias
Las Águilas recibirán víveres este martes a cambio de boletos para el partido ante Puebla.
El Club América, en conjunto con Fundación Televisa, anunciaron este lunes 20 de octubre que entregarán apoyo humanitario a favor de familias afectadas en diversas zonas del estado de Veracruz.
En el marco del programa social " Nuestras Alas", el cuadro de las Águilas apoyará a los ciudadanos afectados por motivo de las graves inundaciones que dejaron las lluvias registradas en las últimas semanas.
ASÍ AYUDARÁ AMÉRICA A DAMNIFICADOS EN VERACRUZ
El objetivo de la iniciativa es apoyar a 10,900 personas a través de la entrega de kits de alimentos e higiene a los afectados en el estado de Veracruz. Los kits van a contener productos esenciales como frijol, arroz, aceite, leche en polvo, agua embotellada, jabón, shampoo, pasta dental, detergente, entre otros.
La entrega se realizará en coordinación con la Cruz Roja Mexicana, organización con experiencia en tareas de apoyo humanitario en emergencias, destacando que las zonas de distribución serán priorizadas con base en los censos locales de mayor vulnerabilidad, en municipios afectados, poblados rurales y zonas que presentan accesos difíciles.
Como parte de buscar el apoyo de la afición, América entregará 1,500 pases dobles para el partido frente a Puebla de este martes 21 de octubre, a igual número de personas que sean las primeras en sumarse de manera solidaria a participar con donativos en especie para las familias afectadas.
Dichos donativos serán recibidos en la Puerta 2 del Club América el martes 21 de octubre en un horario de 10:00 a 14:00 horas.