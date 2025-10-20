    América

    América se suma al apoyo a los damnificados en Veracruz por lluvias

    Las Águilas recibirán víveres este martes a cambio de boletos para el partido ante Puebla.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video En América preocupan bajas rumbo al cierre del Apertura 2025

    El Club América, en conjunto con Fundación Televisa, anunciaron este lunes 20 de octubre que entregarán apoyo humanitario a favor de familias afectadas en diversas zonas del estado de Veracruz.

    En el marco del programa social " Nuestras Alas", el cuadro de las Águilas apoyará a los ciudadanos afectados por motivo de las graves inundaciones que dejaron las lluvias registradas en las últimas semanas.

    PUBLICIDAD

    ASÍ AYUDARÁ AMÉRICA A DAMNIFICADOS EN VERACRUZ


    El objetivo de la iniciativa es apoyar a 10,900 personas a través de la entrega de kits de alimentos e higiene a los afectados en el estado de Veracruz. Los kits van a contener productos esenciales como frijol, arroz, aceite, leche en polvo, agua embotellada, jabón, shampoo, pasta dental, detergente, entre otros.

    La entrega se realizará en coordinación con la Cruz Roja Mexicana, organización con experiencia en tareas de apoyo humanitario en emergencias, destacando que las zonas de distribución serán priorizadas con base en los censos locales de mayor vulnerabilidad, en municipios afectados, poblados rurales y zonas que presentan accesos difíciles.

    Como parte de buscar el apoyo de la afición, América entregará 1,500 pases dobles para el partido frente a Puebla de este martes 21 de octubre, a igual número de personas que sean las primeras en sumarse de manera solidaria a participar con donativos en especie para las familias afectadas.

    Dichos donativos serán recibidos en la Puerta 2 del Club América el martes 21 de octubre en un horario de 10:00 a 14:00 horas.

    Más sobre Liga MX

    1 min
    Mikel Arriola adelanta el fin de la multipropiedad en la Liga MX para 2026

    Mikel Arriola adelanta el fin de la multipropiedad en la Liga MX para 2026

    1 min
    Los jugadores lesionados en América de cara al partido ante Puebla

    Los jugadores lesionados en América de cara al partido ante Puebla

    3:23
    En América preocupan bajas rumbo al cierre del Apertura 2025

    En América preocupan bajas rumbo al cierre del Apertura 2025

    1 min
    Cuauhtémoc Blanco genera polémica al jugar pádel

    Cuauhtémoc Blanco genera polémica al jugar pádel

    2 min
    Liguilla Liga MX: Clasificados al momento en el Apertura 2025

    Liguilla Liga MX: Clasificados al momento en el Apertura 2025

    Relacionados:
    América

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Tomy Zombie
    Gratis
    Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    Tráiler: La Trevi sin filtro
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD