Henry Martín , delantero de las Águilas del América , advirtió que en una Final a visita recíproca no se puede caer en desesperación desde el primer encuentro, pues coronar un torneo tan trabajado como el Clausura 2024 con el título es el anhelo de todo.

“No podemos pensar que en la ida se va a finiquitar en este juego, no podemos caer en esa desesperación de ir solo por 90 minutos, son 180 de los cuales hay que tener una paciencia jugar muy inteligente.

“Venimos de una carga muy intensa de partidos, eso influye mucho en la calidad tal vez de los partidos que han venido cada vez a menos, nosotros dentro de la cancha tratamos de hacer lo mejor posible, dar el máximo, a veces se puede y a veces no te da para recuperarte. Esto es una Final y es otra situación. Juega más el orgullo, el corazón, la mentalidad, lo emocional y queda fuera todo lo demás”, indicó La Bomba en el día de medios de cara a la Final de Liga MX .

¿Cábalas? Henry Martín responde cara al Cruz Azul vs. América en Final de Liga MX

“Lo de las cábalas, eso pasa a segundo término, no pensamos en eso. Nosotros estamos muy enfocados en llevarnos el juego”, recalcó el delantero estelar del América, que semanas atrás renovó contrato con el equipo.

“Es un sabor especial, un clásico en una Final, se vive diferente, con todo y que la Final pasada no había esta cantidad de medios, cuando fue contra Tigres no había esta explosión que puede ser en la CDMX, y en la cancha se va a vivir eso

“Llego totalmente en otro papel, ahora soy capitán del equipo, me toca jalar al grupo, apoyarlos desde pueda, se vive de otra manera, ahora estoy aquí, en esa ocasión no estuve presente en os medios, se vive diferente, tienes mucha más madurez y mucha más responsabilidad”, remató Henry Martín de cara a la Final de ida Cruz Azul vs. América.