"No te puedo decir un porcentaje si estamos para comprarlo o no. La verdad estamos contentos con lo que ha hecho Álvaro, es difícil llegar a un equipo como América con el torneo ya arrancado y mostrar las condiciones tanto futbolístico como en lo físico.

Cuestionado sobre el rendimiento de Giovani dos Santos , quien termina contrato en este verano, el directivo defendió al jugador y señaló que para él no ha quedado a deber en nada .

"Es un jugador que termina contrato en verano, la siguiente semana nos sentaremos a hacer un análisis profundo. No es una decepción, yo veo a Gio muy comprometido, trabajando como nunca y está metido en lo que debe de hacer. Su estado físico ha tenido mala suerte de no tener esa regularidad para poder demostrar su capacidad, es un jugador diferente. Ha tenido una mala suerte en el club y eso me da tristeza porque lo veo comprometido".