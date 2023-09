América vence a Cruz Azul a costa de errores de Sebastián Jurado

No obstante, Uriel Antuna no solo buscó el tanto que redujera la desventaja, sino que quiso marcar con un remate de chilena que no vio dirección de portería, hasta que al 80’ logró ganar una pelota en el área por derecha para definir cruzado a segundo poste pese a la estirada de Malagón y con ello colocar el 2-3.