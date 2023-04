Ángel Reyna, contento por Henry Martín y su posible título de goleo con América: “Se lo merece”

“Me encontré al Tano en el aeropuerto y le decía: ‘los traes como maquinita’. No se me olvidan las patadas que me dabas, pero de broma. La verdad es que los tiene muy bien, juega muy bien el equipo, gana, gusta, juega, todo. Entonces, siempre voy a apoyarlos ahí al estadio”, remató Ángel Reyna a TUDN.