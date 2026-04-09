Liga MX Amaury Vergara se conmueve con aficionado de Chivas y lo invita al Estadio Akron El dueño del Guadalajara se conmovió con un video de un aficionado que circuló en redes sociales tras celebrar el empate ante Pumas y lo invitó al estadio.

Video Amaury Vergara se conmueve con aficionado de Chivas y lo invita a un partido en el Akron

Chivas consiguió un agónico empate frente a Pumas en la pasada jornada de la Liga MX Clausura 2026 en el Estadio Akron con doblete de Armando ‘la Hormiga’ González y que permitió al Rebaño mantener su distancia del Cruz Azul a cuatro puntos en la tabla de posiciones.

Fue en tiempo de compensación, al 90+12’ y de penal, que el Rebaño evitó la primera derrota en casa y sacó el empate 2-2, un momento en el que los aficionados explotaron de júbilo para sumar un punto más que los afianza al menos una jornada más en el liderato del torneo mexicano.

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Fue un aficionado que celebró en casa el gol de ‘Hormiga’ González para el 2-2 ante Pumas acompañado de su familia que se hizo viral a través de un video en redes sociales y que llegó hasta Amaury Vergara, dueño de Chivas.

“Cuántos para que llevemos a este aficionado a el estadio. Primero arrobar a Chivas y @ChivasEN_ y si ellos no quieren, o no pueden, entonces le damos los aficionados. ¿Quién dice Yo?”, publicó una cuenta de seguidores del cuadro rojiblanco.

Casi un día después, Amaury Vergara respondió a ese posteo en redes sociales y lo hizo a través de la plataforma X: “ Será un gusto recibir a este Chivahermano en el Estadio Akron. Mi equipo ya está en contacto con su familia, vamos a darle una gran experiencia”, dijo el mandamás del conjunto tapatío.

Si bien no aclaró si llevará al aficionado al estadio durante un partido de la Liga MX ni cuándo lo hará, se prevé que sea este mismo semestre y sí, durante un juego del Clausura 2026, pues sólo le restan dos encuentros en el Estadio Akron dentro del torneo regular, y uno más asegurado en Liguilla pues tiene amarrado el pase a Cuartos de Final.