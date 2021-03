“Justo esta madrugada llegó mi pareja, pero me vine solo, desde muy pequeño salí de mi casa, con 14 años tuve que crecer muy rápido, estuve en la cantera del Real Madrid y eso es sobrevivir, competir día a día, por seguir un año más en el club, llegué a ser capitán del Castilla y fue porque me gusta competir, me gusta el futbol, me cuido, trabajo entreno y vine a México porque lo tenía claro y era la oportunidad muy grande con todo lo que es”, agregó.