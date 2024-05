El volante del América se dijo concentrado en la Final, pero ya no dio un 'no' rotundo a jugar con la Selección Mexicana.

Video Fidalgo lanza 'guiño' al Tri: "No lo sé, no es que cierre una puerta y sea imposible"

Álvaro Fidalgo no descarta jugar con la Selección Mexicana en el futuro y tras haber expresado un 'no' rotundo en el pasado, ahora acepta que no está seguro de cerrarle la puerta al Tri para ser convocado en caso de cumplir con todos los requisitos.

A pregunta de David Faitelson en Línea de 4, el volante español aceptó que de momento está concentrado en la Final del Clausura 2024, pero no descarta tener en mente a la Selección Mexicana en el futuro.

Publicidad

"Me preguntaron esto en entrevistas, no lo sé, no es que cierre una puerta y sea imposible. Uno sabe que estando aquí es difícil llegar a la selección española, de hecho lo mejor que tiene es el mediocampo, ahora en verano sale un chico del Barcelona de 16 años jugando al futbol mejor que nadie.

"Es difícil, pero no sé, ver veremos, no lo sé, no me gusta hablar mucho del futuro, ahora mismo estoy centrado en América, después no sé y el tiempo dirá", expresó en entrevista con TUDN.

FIDALGO ACEPTA QUE AMÉRICA VIVIÓ UN 'BAJÓN'

Fidalgo también se refirió a los partidos complicados que vivieron y en los que no estuvieron en su mejor nivel, aunque lo atribuye al conocimiento que los rivales ya tienen del funcionamiento del cuadro azulcrema.

"La responsabilidad es la misma que si estuviéramos en la Final de Concachampions, no vale otra cosa que no sea ganar títulos, mucha responsabilidad de conseguirlos. Eso es lo que vale.

"No venía siendo el América que fue hasta Toluca, Pumas por ejemplo me hizo 4 faltas en 10 minutos, la presión adelanté cambió nos la hizo Pachuca y Chivas, es normal, somos el rival a vencer, además es América y para nosotros haber superado estas eliminatorias fue increíble y será un gran partido", finalizó.

Video Álvaro Fidalgo: “En América no vale otra cosa que no sea ganar títulos” El español piensa que tienen la oportunidad de pasar a la historia con un bicampeonato y reconoce la presión por ganar desde su llegada. 3:11 mins