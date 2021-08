Guillermo Almada sobre Diego Valdés: No quiero berrinches

"Yo fui jugador de futbol, pasé por lo de Valdés y lo entiendo, si te sacan no serás feliz, pero cualquier cosa que me tengan que decir hay que conversarlo a la interna. No quiero berrinches, no me gusta dejar cabos sueltos y simplemente hacerle una aclaración. Es un jugador importante para nosotros, gran persona y nos hace crecer en lo futbolístico, lo seguirá siendo, hoy no era sencillo, el rival planteó una línea de cinco", dijo en conferencia de prensa.