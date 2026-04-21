Copa de Francia Florian Thauvin y Saint-Maximin clasifican con Lens a final de la Copa de Francia Los ex de Tigres y América disputarán un título en el futbol de su país, ambos anotaron en la semifinal.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Florian Thauvin y Saint-Maximin jugarán la final de Copa de Francia

Los exjugadores de la Liga MX, Florian Thauvin y Allan Saint-Maximin siguen dando de qué hablar en el futbol de Francia tras su paso por el Futbol Mexicano.

Maximin es el que se fue hace poco de la Liga MX tras un paso corto y poco productivo en las Águilas del América, llegó al conjunto francés para ser pieza importante de esta oportunidad de ser campeones.

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Thauvin por su parte, ya tiene años que dejó México, pero se sigue recordando como uno de los refuerzos que no logró desplegar el cartel con el que llegaron, él estuvo con Tigres y su compatriota André-Pierre Gignac.

Este martes, ambos jugadores se hicieron presentes en el marcador en la semifinal de Copa de Francia entre el Lens y el Toulouse.

El marcador fue de 4-1, Florian anotó al 9', Allan al 18’, la pizarra fue completada por Matthieu Udol y Adrien Thomasson.