Liga MX Alineaciones Cruz Azul vs. Pumas para la Final de Ida del Clausura 2026 Joel Huiqui da confianza a los mismos jugadores con los que consiguió el pase a la Final; Efraín Juárez realizó un cambio respecto al anterior partido.



Video Alineaciones Cruz Azul vs. Pumas de la Final de Ida del Clausura 2026

Cruz Azul vs. Pumas se juegan la Final de Ida de la Liga MX Clausura 2026 en el Estadio Ciudad de los Deportes; será la tercera Final que ambos equipos disputen entre sí, pero la primera dentro de la era de los torneos cortos.

La Máquina llega luego de acabar en la tercera posición de la tabla en el torneo regular y luego de eliminar en la Liguilla a los dos equipos de Guadalajara; primero al Atlas en los Cuartos de Final y luego a Chivas en las Semifinales.

PUBLICIDAD

Pumas concluyó la Fecha 17 como líder del torneo Clausura 2026; echó al América en los Cuartos de Final y después al Pachuca en las Semifinales, en ambos casos lo hizo con empate en el marcador global, por lo que el criterio de la posición en la tabla fue determinante.

ALINEACIONES CRUZ AZUL VS. PUMAS DE LA FINAL DE IDA DEL CLAUSURA 2026

Para la Final, en caso de un empate global entonces el partido de vuelta deberá alargarse a tiempos extra, pues se elimina el criterio de desempate por el lugar en la tabla de posiciones; en caso de prevalecer la igualada habrá penales.

La Máquina repite once respecto a la vuelta de Semifinales, mientras que Efraín Juárez realizó un cambio en su cuadro inicial para la Final de ida; mandó a Santiago Trigos a la cancha desde el inicio y dejó a Adalberto Carrasquilla en la banca, ¿en parte por la rencilla por la lesión a Kevin Mier?

CRUZ AZUL

Kevin Mier

Omar Campos

Willer Ditta

Gonzalo Piovi

Agustín Palavecino

Jeremy Márquez

Amaury García

Charly Rodríguez

José Paradela

Carlos Rotondi

Christian Ebere

PUMAS