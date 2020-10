Alexis Vega revela que Marco Fabián le pide que anote contra el Atlas

La camaradería entre Alexis Vega y Marco Fabián se ha vuelto parte de cada semana previa al Clásico Tapatío, reveló el delantero, quien aseguró que el ahora jugador de Bravos siempre le pide que no deje de marcarle al rival de la ciudad.

"Se hizo un golazo parecido al de mi hermano Marco Fabián y yo creo que eso es lo que queda de Clásico, saber que fue un gol parecido al de un compañero que también le marcó varios goles a Atlas, y que a veces me los encarga. No tarda en llegar su mensaje. Por cierto, hablé con él hace dos días, pero yo sé que siempre un día antes del partido me escribe y estaré esperando su mensaje", expresó.

Y es que anotarle a los rojinegros se ha vuelto una constante para Alexis Vega, incluso, cuando atraviesa una mala racha, "me destapé. Cuando recién llegué a Chivas no tenía la oportunidad de concretar en algunos partidos. Por ahí hablaba con mi familia, mi papá me decía que estaba jugando súper bien, pero pues el gol no llegaba, que no me desesperara, que era parte de un proceso de adaptación y llegó el primer Clásico que jugaba, se dio la oportunidad de marcar algunos goles y desde ahí empezó todo".

Cargando Video... Chivas manda en Guadalajara, asegura Alexis Vega

Esa 'paternidad' sobre Atlas también es algo que le ha generado conexión con el público: "La afición me empezó a arropar de una manera impresionante, yo me sentía muy contento y gracias al trabajo de todos mis compañeros se pudo ganar el Clásico y desde ahí le empecé a agarrar mucho cariño a esos Clásicos. Me gusta mucho jugarlos, además de que peleas con un equipo de la misma ciudad y tenemos que dejar en alto que Chivas es el que manda aquí en Guadalajara".

Asimismo aceptó que el jugar sin el aliento de la gente no será lo mismo, aunque los recuerdos que tiene del Clásico Tapatío se quedan con él, en especial del primero en el que participó tras su llegada al rebaño.

"Me quedaría con el primer Clásico porque fue mi primer gol con Chivas, mi primer doblete y mi primer hat-trick, pero todo lo bueno y malo se rescata. En mi primer Clásico me pude destapar con la camiseta de Chivas, yo creo que ver a toda esa gente cuando el profe decide sacarme, sus aplausos, fue algo muy bonito. Me quedo con eso de ser alguien importante para la afición", añadió.