Alexis Vega confiesa que salir de Chivas fue “muy difícil, sentí muy culero”

Alexis Vega se confesó con Jesús ‘Canelo’ Angulo, quien fuera su compañero en Chivas y ahora en Toluca, dentro de su podcast y canal de YouTube, donde habló de las críticas por supuesta indisciplina durante su etapa final con el Rebaño y la falta de minutos que le obligó a buscar un nuevo club.

Publicidad

Vega admitió que en Chivas siempre hubo empatía, lo trataron bien y él fue feliz hasta el último momento; sin embargo, no soportó ver que cierto sector de la afición, de tono más radical, se escondía bajo la máscara de las redes sociales para comenzar a meterse con su familia.

“Nada más decir que todo fue mentira, o sea todo, todo lo que pusieron era mentira. Después ya, pues son cosas que yo me voy a quedar porque pues si yo te digo alguna cosa u otra puede ser que sí crean, que no crean o que hasta puede haber más problemas. Yo desde ese tema no lo toqué.

“Fue muy difícil, la neta sentí muy culero (despedirse de Chivas). El tema de la afición y la gente, ahí sí fue un poco más complicado, porque desde lo que pasó de la supuesta indisciplina en Toluca, la afición se comenzó a molestar”, confesó el hoy delantero del Toluca.

Alexis Vega volvió a lo que es su casa, desea levantar el título de Liga MX, el cual se le ha negado y admite que le urge hacerlo, pues en su carrera solo tiene logros con la Selección Mexicana como la Copa Oro y la medalla en los Juegos Olímpicos.

Si bien siempre tuvo el respaldo de Chivas, admitió que la etapa más complicada, y donde decidió irse de los rojiblancos, fue cuando se comenzaron a meter contra su familia.

“Ya cuando se empezaron a meter con mi familia, con mi esposa, con mis hijos fue algo que quieras o no te pega porque pues son los menos indicados para que les puedan tirar tanta cagada, es la realidad.

“Me daba de responder, de escribir y todo ese rollo, pero pues eran cuentas fakes, los weyes no tienen los huevos para decírtelo de frente. No me voy a poner a pelear que no sé ni quién es, ¿sabes?

Publicidad

“Los últimos seis meses que estuve en Chivas la pasaba mal, más por el tema de que se metían con mi familia, sino no tanto porque me tiraran. Pero muy complicado, había veces que llegaba a la casa y le decía a mi esposa: ‘ya me quiero, ya me quiero ir, ya me quiero ir’”, contó Vega.

Alexis Vega tuvo pláticas con Cruz Azul, ofertas de Liga MX y MLS, pero no de Europa

Asimismo, el hoy jugador escarlata, dijo que llegó a encarar a varias personas cuando se le acercaban en lugares públicos y le decían por qué no lo invitaba a la fiesta.

“Mucha gente después de lo de la indisciplina salía a la plaza a comer o algo y me pedían una foto y ahí mismo como que queriendo cotorrear, ‘me hubieras invitado a la fiesta’.

“Y pues ya yo estaba en ese tiempo fastidiado y ahí yo los encaraba y les decía, ¿cuál fiesta? Y me decía: ¿no pues la que hiciste en Toluca’”, contó Alexis Vega a ‘Canelo’ Angulo en YouTube.

Finalmente, dijo que le daba risa cómo se manejó la versión de un supuesto interés de Galatasaray por sus servicios, incluso hasta llegó a dudar si era real o no.

“Lo de Cruz Azul, hubo acercamientos, pláticas, nada concreto. Nada, nada. Rumor no porque sí hubo pláticas, la gente de Cruz Azul habló conmigo, con mi representante, pero jamás buscaron a Chivas nunca hubo ofertas formales.

“De ahí salió otra de aquí de México y también hubo pláticas y todo ese rollo, nada formal, nunca buscaron a Chivas. Después sale una opción de la MLS, me parece que Chivas tenía algo que ver con San José, pero la verdad no tenía pensado salir de México. De Europa no tenía nada.

Publicidad

“De la MLS aquedarme en México prefería mil veces quedarme acá. Seguían las pláticas pero ahí sale Toluca, busca mi representante, me habla, me habla de Toluca”, se confesó Alexis Vega sobre su verdad.