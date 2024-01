"¡Cruz Azul sería demasiado premio para un jugador que no se quiere comprometer! ¡Encima con los antecedentes recientes que tiene! La directiva está en todo su derecho de exigir esas cláusulas! Es la oportunidad de su vida para rehacer su carrera, y encima se pone los moños el buen Alexis... ¿Quién sigue? 🧐", posteó el exjugador el pasado martes.

A lo que Alexis Vega le respondió este miércoles a través de la misma red social que lo que se maneja a través de los medios no es cierto como puso.

"Tito no tienes ni la mínima idea de lo que estás hablando, es TOTALMENTE falsa esa información, por respeto a todos deberías de informarte mejor. Y te respondo, porque me extraña que siendo ex jugador hagas más grande la desinformación de los medios. ¡Abrazo!".