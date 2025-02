Alan Cervantes ofreció conferencia previo al Puebla vs. América de este viernes por la Jornada 6 del Clausura 2025, con claro mensaje a todos los detractores del cuadro de las Águilas.

Cuestionado sobre el hecho de tener un mediocampo con grandes figuras, el futbolista recordó que no solo es esa zona de la cancha sino en general, con el recordatorio del tricampeonato.

Publicidad

"Yo creo que este equipo y no solo el mediocampo, sino el equipo en general ha demostrado porque es el actual campeón, un bicampeón y tricampeón, para mí y mucha gente fuera de los que nos odian es el equipo más grande".

Acerca de la falta de refuerzos para este Clausura 2025 de la Liga MX, Alan Cervantes externó que en el América merecen un respeto por el plantel con el que se cuenta.

"Este plantel se merece un respeto, es el mismo plantel que ha ganado un campeonato, bicampeonato y tricampeonato, no quiero decir que los refuerzos que pueden llegar a seguir sumando e incrementando la competencia. Este plantel ha demostrado que tiene con qué, lo hemos visto, no estamos conformes porque de nada vale si no concretamos con un tetracampeonato".

El gran trabajo de André Jardine al frente de las Águilas es pieza clave para mantener los 'pies sobre la tierra' y querer conseguir todavía más éxitos.

"Es tanta la exigencia de este club que siempre tienes hambre de más. No he escuchado a una persona que se canse de ganar, al contrario y eso es lo nos hace seguir con esa hambre. Humildad que viene desde André y que nos inculcan, recuerdan, porque sin esa humildad no pudiésemos conseguir lo que se ha conseguido y lo que se quiere conseguir, desde André, nuestros capitanes, el grupo y esa sinergia de estas clases de jugadores maduros que nos hacen mantener el piso y querer buscar más".

ALAN CERVANTES SOBRE SUPLIR A JONATHAN DOS SANTOS

Alan Cervantes igual tuvo palabras sobre la lesión de Jonathan dos Santos que le permitirá tener nuevamente más minutos como en el cierre del pasado Apertura 2024.

"Hemos tenido un arranque bastante bueno, es parte de la gran pretemporada que hicimos, de la decisión que se tomó y eso se está viendo reflejado. A la lesión de Jona, desafortunadamente lo tenemos fuera, para mí es un excelente jugador, un mentor, un maestro, nadie quiere que se lesione un compañero.

Publicidad

"Tengo que asumir responsabilidad a ese rol que me corresponde, creo que estoy listo, si bien me falta por mejorar, tengo un techo muy grande, tengo que seguir demostrando partido a partido, no solo yo, también el que entre, que inicia y el jugador que está en el once o esperando la oportunidad lo puede hacer igual o de la mejor manera, es un equipo muy completo".

Video Dávila manda a los críticos del arbitraje a reclamar a la... FIFA El jugador de América señala que al jugador no le corresponde juzgar lo que sucede con las decisiones arbitrales. 1:12 mins