Aguirre está contento con el funcionamiento de Rayados

Luego de siete fechas, luce desalentador que Rayados de Monterrey acumula apenas cinco anotaciones, sin embargo, su técnico Javier Aguirre lo ve de manera positivo y señaló que está contento con el funcionamiento de su equipo en este Guard1anes 2021.

“Yo estoy contento con el funcionamiento, ni duda cabe, sinceramente no estamos concretando, no hay relación entre las ocasiones que llegamos al área rival. No empieza a alarmar, pero me ocupa. A ver si recuperamos al Mellizo (Funes Mori) el otro partido, parece que ya viene Vincent. Está Dorlan, Maxi, Avilés Hurtado... son nuestros jugadores que nos han dado alegrías y seguramente lo seguirán haciendo”, expresó.

Aguirre insistió ante el empate ante Necaxa, que su equipo está teniendo oportunidades de anotar, pero la definición ha sido el problema para concretar las jugadas, lo que hoy los tiene con 11 puntos en el torneo.

“No estamos en el último tercio del campo. Nos está faltando tranquilidad, tener esa pausa para hacer un buen centro, un buen tiro a gol, no es el primer partido en que llegamos más al rival que el rival, pero no concretamos. Estoy ocupado en ello, no es algo que me preocupe, pero llevamos varias semanas trabajando en la definición, en la variante ofensiva.

Tuvimos muchas más llegadas al área que al inicio del torneo, pero los tres delanteros centros están incapacitados para hoy. Alvarado hizo un partido correcto a mi entender, pero es el futbol No hay queja, tengo un plantel basto y competitivo”, compartió.

- 'Profe' Cruz: “Es un riesgo que se tiene que correr”

Ante la lesión de Luis Malagón, arquero de Necaxa, el estratega José Guadalupe Cruz señaló que no tiene queja alguna por la concentración que tuvo en la semana con la Selección Sub 23, ya que entiende que pueden pasar este tipo de cosas y tienen el plantel suficiente para suplirlo.

“Es un riesgo que se tiene que correr, no le podemos cortar una ilusión, la vez pasada ocurrió con Chivas y Carlos Rodríguez con Monterrey que no arranca. No le voy a cortar la posibilidad, nada me gustaría que ver que representen a México en los Juego Olímpicos, somos un equipo de 24 o 25 jugadores y preparados para suplir este tipo de situaciones, espero que no sea grave, pero si no está para el siguiente fin de semana, es una gran oportunidad para Edgar Hernández y Castellanos de luchar por ese 11 titular”